Жителя Кубани обвинили в убийстве соседки

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, которого обвинили в убийстве знакомой. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, убийство произошло в конце апреля в станице Михайловская. К мужчине и его сожительнице в гости пришла соседка. В ходе совместной попойки мужчина вышел, и гостья сказал грубые слова в его адрес. Услышав это, мужчина вернулся и прирезал женщину, после чего вызвал правоохранителей и сознался в содеянном.