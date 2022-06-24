Жителя Кубани будут судить за то, что он натравил на прохожих бойцовскую собаку

Житель Кубани в Тбилисском районе натравил на прохожих бойцовскую собаку. За это мужчина предстанет перед судом. О случившемся сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Житель Туапсинского района натравил свою собаку на двоих мужчин. Сделал он это из хулиганских побуждений. В результате собака покусала пострадавших. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до двух лет заключения.