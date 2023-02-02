Криминал 02 февраля 2023, 13:13 Жителя Крыма задержали за участие в запрещенном нацбатальоне ФСБ: участника крымско-татарского нацбатальона задержали в Крыму, ему грозит 15 лет тюрьмы

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В Крыму задержали участника незаконного Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана*. Против него завели уголовное дело, сообщило управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.

В 2016 году мужчина добровольно вступил в нацбатальон, который действует на территории Украины, и принимал в нем активное участие. В ФСБ объяснили, что крымчанин мог свободно выйти из организации и обратиться в правоохранительные органы, но не стал этого делать. Против него завели уголовное дело, и теперь подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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Силовики задержали мужчину дома. На кадрах, которые показала пресс-служба регионального управления ФСБ, он не оказал сопротивления, пустил бойцов, а потом поехал с ними в отделение.

Батальон создали в 2015 году для организации продовольственной и энергетической блокад Крыма, рассказал «Интерфакс». Его организаторы сбежали на Украину.

* ФСБ по решению Верховного суда России внесла Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана в Единый федеральный список террористических организаций.