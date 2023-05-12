Криминал 12 мая 2023, 14:25 Жителя Крыма задержали за слив информации о военной технике в чат-бот ФСБ задержала по делу о госизмене жителя Крыма

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В Крыму задержали мужчину, который мог передавать в чат-бот информацию о перемещении российской военной техники. По версии следствия, эти данные украинские спецслужбы использовали для атак, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Силовики заподозрили 34-летнего крымчанина в госизмене и шпионаже. По предварительной информации, он мог отправлять в чат-бот Telegram-канала, который использовали украинские спецслужбы, запись передвижения воинского эшелона в зону проведения спецоперации.

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«Информация была передана в военизированные формирования Украины и использована противником для нанесения ракетных ударов», — заявили в ФСБ.

Следственные органы возбудили дело по статье 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена в форме шпионажа», и мужчину схватили. ФСБ показала кадры его задержания. Лефортовский районный суд Москвы отправил подозреваемого под арест.

В Крыму сорвали покушение на главу региона Сергея Аксенова. Силовики схватили шесть человек, завербованных киевским режимом. Журналисты узнали в одном из задержанных обанкротившегося бизнесмена из Подмосковья.