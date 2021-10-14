Жителя Крыма осудили за взяточничество

Жителя Советского района Крыма приговорили к заключению на срок семь лет и три месяца за попытку дать взятку в крупном размере полицейскому. Приговор мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

«В сентябре 2020 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудники ОМВД России по Нижнегорскому району обнаружили 20 кустов конопли на территории села Дмитровка Советского района, граничащего с Нижнегорским районом. Хозяин растений не замедлил появиться и сразу попытался „решить миром“ щекотливый вопрос с сотрудниками полиции», — заявили в пресс-службе Советского районного суда.

Мужчина попытался дать взятку в размере 7650 долларов. Полицейский отказался от такого предложения, однако осужденный положил деньги в отсек у рычага переключения передач. Полицейский рассказал о случившемся в дежурной части ОМВД России по Нижнегорскому району.

В суде 38-летний подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.