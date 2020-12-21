Жителя Крыма обвинили в пропаганде терроризма в Красноярске
Переехавшего из Красноярска в Крым 26-летнего мужчину обвинили в пропаганде терроризма. По версии следствия, он орудовал в соцсетях, где постил соответствующие тексты и картинки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Против мужчины завели дело по статьям УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете» и «Содействие террористической деятельности».
По предварительным данным СК, он не раз на своей личной странице в одной из социальных сетей размещал тексты и картинки с призывами к терроризму. В октябре 2020 года он убеждал свою знакомую в переписке примкнуть к «Исламскому государству»*.
Мужчину, который жил в Красноярске, а потом перебрался в Крым, заключили под стражу. Если вину обвиняемого докажут, он может отправиться за решетку на срок до 15 лет.
* «Исламское государство»/ИГ — запрещенная в России террористическая организация.