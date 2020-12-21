Жителя Крыма обвинили в пропаганде терроризма в Красноярске

Против мужчины завели дело по статьям УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете» и «Содействие террористической деятельности».

По предварительным данным СК, он не раз на своей личной странице в одной из социальных сетей размещал тексты и картинки с призывами к терроризму. В октябре 2020 года он убеждал свою знакомую в переписке примкнуть к «Исламскому государству»*.

Мужчину, который жил в Красноярске, а потом перебрался в Крым, заключили под стражу. Если вину обвиняемого докажут, он может отправиться за решетку на срок до 15 лет.

* «Исламское государство»/ИГ — запрещенная в России террористическая организация.