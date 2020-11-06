Жителя Крыма обвинили в приготовлении убийства коммерсанта 11 лет назад

«Зимой 2009 года мужчина вместе с подельниками, решив завладеть земельными участками и недвижимостью агрофирмы на территории Ялты, спланировал убийство заместителя директора этого предприятия», — рассказали следователи.

Уточняется, что обвиняемый должен был найти исполнителей убийства, обеспечить их оружием, жильем, составить план совершения преступления, после чего сокрыть тело и оружие. Мужчина подыскал двух москвичей, пообещав им вознаграждение в 30 тысяч долларов США. Убийство предполагалось совершить в мае. Спустя время после договора жители столицы добровольно отказались от исполнения заказа.

После этого житель Ялты скрылся и был объявлен в розыск. В текущем году его задержали в собственной квартире. Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет рассмотрено по существу в суде.