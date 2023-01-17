17 января 2023, 16:46
Жителя Кронштадта обвинили в жестоком избиении знакомого
Житель Кронштадта изуродовал лицо знакомому во время отдыха в сауне в Новый год. Мужчину обвинили в умышленном причинении вреда здоровью, сообщили «Невские новости».
По данным следствия, 31-летний мужчина отдыхал в сауне вместе с приятелем. Между ними возникла ссора, в результате чего обвиняемый ударил знакомого по голове и изуродовал его лицо неустановленным предметом.
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Отмечается, что уголовное дело направили в районный суд.
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