Криминал 17 января 2023, 16:46 Жителя Кронштадта обвинили в жестоком избиении знакомого

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Житель Кронштадта изуродовал лицо знакомому во время отдыха в сауне в Новый год. Мужчину обвинили в умышленном причинении вреда здоровью, сообщили «Невские новости».

По данным следствия, 31-летний мужчина отдыхал в сауне вместе с приятелем. Между ними возникла ссора, в результате чего обвиняемый ударил знакомого по голове и изуродовал его лицо неустановленным предметом.

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Отмечается, что уголовное дело направили в районный суд.

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