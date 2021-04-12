Жителя Красноярского края заподозрили в убийстве домашнего лося

Полиция завела уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, которого заподозрили в убийстве одомашненного лося. Случай произошел в Богучанском районе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что убийство произошло 11 апреля. По данным МВД, житель поселка Артюгино выпустил за пределы участка своего лося по кличке Май. Мужчина вырастил животное, которое, будучи совсем маленьким, забрело в поселок. Лось не был опасным для людей, после попыток вернуть его в естественную среду всегда возвращался в населенный пункт.

«Во время выгула к животному подъехал автомобиль КамАЗ под управлением подозреваемого, который через окно машины произвел в лося два выстрела из ружья», — отметили в ведомстве.

Подозреваемый хотел забрать тушу зверя и позже приготовить мясо. Открыто дело по статье УК РФ «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».

У мужчины забрали незарегистрированное ружье ТОЗ-34 и патроны. Сейчас полиция выясняет, как оружие попало к подозреваемому. Мера пресечения для него — подписка о невыезде.