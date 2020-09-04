Жителя Красноярского края заподозрили в стрельбе из пневматики по детям и задержали

Полицейские в Железногорске задержали 37-летнего мужчину по подозрению в стрельбе из пневматического пистолета по 15-летним подросткам. Против него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД России, в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный якобы стреляет по детям в лесу. На место выехал наряд войск Росгвардии. Силовики задержали 37-летнего мужчину, у которого нашли пневматический пистолет. Оружие изъяли и отправили на экспертизу.

По данным МВД, попавшие под прицел школьники получили легкие ранения. На допросе подозреваемый заявил, что не заметил проходящих в лесу подростков.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают пострадавших подростков, свидетелей и изучают обстоятельства инцидента. Максимальное наказание по статье «Хулиганство» — пять лет лишения свободы.