Криминал 23 ноября 2023, 08:58 Жителя Красноярского края задержали за мошенничество на 20 миллионов рублей МВД сообщило о задержании жителя Железногорска за мошенничество на 20 млн рублей РИА «Новости»

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Полицейские в Красноярском крае задержали 35-летнего жителя Железногорска, который обманул более 30 человек на общую сумму в 20 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве отметили, что жертвами мужчины стали его знакомые и друзья. Он получал денежные средства под предлогом краткосрочного инвестирования.

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«Злоумышленник входил к потерпевшим в доверии, обещал им выплатить большие проценты с высокодоходных вложений, хотя не обладал познаниями в этой сфере», — говорится в сообщении.

Для поддержания легенды о прибыльности и успехе предприятия аферист периодически делал разовые выплаты со средств «инвесторов».

В отношении фигуранта завели дело по статье «Мошенничество», суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее в Москве задержали четырех сотрудников одного из автосалонов по подозрению в обмане клиентов.