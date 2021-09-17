Жителя Красноярского края забили до смерти из-за громкой музыки из телефона

В Красноярском крае разыскивают мужчину, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по региону.

«Утро.ру» рассказало, что убийство произошло в минувшую среду в Минусинске. 20-летний молодой человек вместе с приятелями и своей девушкой шел по улице и слушал музыку из смартфона. В какой-то момент к ним подошел незнакомец, которому не понравилось их поведение. Между мужчиной и молодым человеком вспыхнула ссора, в ходе которой прохожий несколько раз ударил своего оппонента и ушел. Полученные травмы оказались смертельными. Пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело.