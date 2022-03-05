Жителя Красноярского края обвинили в попытке убийства

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональный Следком.

В феврале этого года обвиняемый пришел к сторожу промышленной базы и начал требовать от него деньги. В какой-то момент сторож отвернулся и мужчина ударил его топором по голове, а затем воткнул в щеку нож. Возникла драка, в ходе которой потерпевшему удалось отобрать у нападавшего нож и топор. После этого обвиняемый скрылся. Правоохранители поймали его.