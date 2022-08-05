Жителя Краснодарского края задержали по подозрению в убийстве сожительницы

Уголовное дело завели на жителя Краснодарского края, который до смерти избил свою партнершу. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СК по региону.

По данным следствия, мужчина и раньше неоднократно практиковал домашнее насилие. В очередной раз он выпил и принялся бить женщину ногами. В результате она умерла от переломов ребер с повреждением легких.

Злоумышленник задержан. Правоохранители расследуют происшествие.