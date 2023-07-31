Криминал 31 июля 2023, 19:04 Жителя Краснодарского края осудили за организацию нарколаборатории

Читать 360tv в

Краснодарский краевой суд приговорил жителя Туапсинского района к 18 годам заключения за организацию нарколаборатории. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Мужчина вместе со своими приятелями устроил лабораторию в своем доме в поселке Джубге. Они произвели свыше шести килограммов мефедрона.

Реклама

Спустя время злоумышленника задержали. Его подельников установить не удалось. Суд приговорил мужчину к 18 годам в колонии строгого режима.