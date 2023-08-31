Криминал 31 августа 2023, 19:06 Жителя Краснодарского края осудили на 16 лет за двойное убийство

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В Крансодарском крае состоялся суд над жителем Новопокровском районе, которого признали виновным в двойном убийстве. Об этом сообщил «Царьград».

Прошлой зимой мужчина принимал у себя в гостях пару, встреча проходила за распитием спиртного. В процессе общения мужчины начали спорить, а потом и драться. Жена бросилась за защиту возлюбленного. В итоге хозяин дома забил своих гостей до смерти. Его признали виновным и осудили на 13 лет тюрьмы.

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