25 января 2023, 17:38
Жителя Краснодарского края обвинили в ложном сообщении о минировании отдела полиции
Жителя Белореченского района Краснодарского края обвинили в ложном сообщении о бомбе в отделе местной полиции. Об этом сообщил «Царьград».
Мужчина позвонил полицейским и сообщил, что здание, в котором располагается отдел сотрудников, заминировано. При обысках информация о нахождении в здании бомбы не подтвердилась.
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Местный житель признался в содеянном, возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.
Преступления
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