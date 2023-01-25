Криминал 25 января 2023, 17:38 Жителя Краснодарского края обвинили в ложном сообщении о минировании отдела полиции

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Жителя Белореченского района Краснодарского края обвинили в ложном сообщении о бомбе в отделе местной полиции. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина позвонил полицейским и сообщил, что здание, в котором располагается отдел сотрудников, заминировано. При обысках информация о нахождении в здании бомбы не подтвердилась.

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Местный житель признался в содеянном, возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.