Жителя Краснодара заподозрили в ограблении ювелирного магазина

Житель Краснодара ограбил ювелирный магазин в ТЦ на улице Тюляева. Полицейские смогли задержать злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленник пришел в магазин и обратился к продавцу с просьбой показать кольцо. После этого он начал угрожать сотруднику предметом, который был похож на оружие. Мужчина разбил ветрину и выкрал оттуда украшения. Сумма ущерба составила около одного миллиона рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.