Жителя Краснодара приговорили к заключению за смертельное избиение сожительницы

Житель Краснодара насмерть избил свою сожительницу. За преступление его приговорили к заключению по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Ситуация произошла в январе этого года в квартире, где злоумышленник проживал вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между ними возник конфликт. В результате мужчина начал избивать свою возлюбленную. Женщина смогла убежать от него в подъезд, однако осужденный догнал ее и ударил головой об стену.

После случившегося, по словам мужчины, они с сожительницей помирились. Фигурант дела отправился спать, однако в какой-то момент услышал хрипы пострадавшей. Она погибла до приезда скорой. Мужчина же скрылся с места преступления.

Его приговорили к восьми годам заключения в исправительной колонии строгого режима.