Жителя Краснодара приговорили к пожизненному заключению за похищение и изнасилование

58-летнего жителя Краснодара приговорили к пожизненному заключению за ряд особо тяжких преступлений. Вооружившись, он в разное время похитил и изнасиловал двух женщин. Об этом сообщили «360» в пресс-службе СК по региону.

Доказательства преступлений собирал первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления Следственного комитета. Суд признал 58-летнего мужчину виновным в похищении и изнасиловании двух женщин, которые он совершил, угрожая им оружием.

Ему предъявили обвинения по ряду статей. В их числе «Похищение с угрозой применения насилия, опасного для жизни и применением предметов, используемых в качестве оружия», «Изнасилованиях, соединенных с угрозой убийством», «Иных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством», «Угонах, совершенных с угрозой применения насилия, опасного для жизни», «Краже в крупном размере», «Убийстве, совершенном с целью сокрытия другого преступления».

Следствие выяснило, то вечером 14 августа прошлого года мужчина подошел к 34-летней жительнице Новороссийска и, угрожая ножом, заставил сесть в ее автомобиль.

«В салоне Спарихин совершил в отношении женщины иные действия сексуального характера. Продолжая держать нож у шеи, Спарихин потребовал выдвинуться на автомобиле по улицам города Новороссийска. Местная жительница, опасаясь за свою жизнь, подчинилась требованиям фигуранта», — сказано в сообщении.

В ночь на 15 августа он велел остановить машину в безлюдном месте, где изнасиловал женщину и совершил в ее отношения иные действия сексуального характера.

Утром 20 августа он проник в машину жительницы Краснодара и потребовал от нее отвезти его в Апшеронский район. Там он велел остановиться и изнасиловал потерпевшую. Чтобы скрыть свое преступление, он много раз ударил ее ножом и скрылся — от полученных травм потерпевшая скончалась.

Пожизненное заключение обвиняемый будет отбывать в колонии особого режима. В ведомстве уточнили, что приговор суда в законную силу пока не вступил.