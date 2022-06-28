Жителя Краснодара приговорили к 13 годам заключения за развращение детей

Житель Краснодара отправится в тюрьму на 13 лет за развращение несовершеннолетних. Об этом сообщил «Царьград».

В сентябре 2021 года злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения начал трогать ребенка за интимные места в продуктовом магазине. Пострадавшая испугалась и рассказала обо всем родителям.

В ходе расследования удалось установить, что мужчина также совершал развратные действия на детской площадке. Свою вину он не признал. Суд приговорил его к 13 годам заключения в колонии строгого режима.