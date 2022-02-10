Жителя Коврова приговорили к 11 годам заключения за взрыв на рынке

Жителя Коврова Владимирской области приговорили к заключению за то, что он устроил взрыв в здании «Октябрьского рынка». Злоумышленник отправится за решетку на 11 лет. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 1 ноября 2020 года. Как предполагают следователи, злоумышленник приехал на рынок, сотрудницей которого являлась его бывшая сожительница. С собой он взял самодельную гранату РГТ. Увидев, что к его бывшей возлюбленной подошел новый знакомый, осужденный выдернул чеку. Взрыв задел как и нового знакомого женщины, так и продавщицу из соседней торговой сетки.

Свою вину злоумышленник не признал, однако суд все равно приговорил его к 11 годам заключения в колонии строгого режима со штрафом с размере 5000 рублей.