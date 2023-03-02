Важное 02 марта 2023, 09:48 Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за попытку передать данные украинской разведке ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать данные разведке Украины РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края, который собирался передать военной разведке Украины данные об объектах Минобороны. Операцию провели в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанный подозревается в госизмене. Сотрудники ФСБ установили, что мужчина связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, чтобы передать данные о военных объектах Минобороны на территории Хабаровского края.

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Эти данные противник мог использовать для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками, подчеркнули в ведомстве. Против задержанного возбудили дело по статье о госизмене.

В ФСБ подчеркнули, что подозреваемый вышел на связь с ГУР Украины по собственной инициативе. Расследование уголовного дела, все обстоятельства преступления устанавливаются.