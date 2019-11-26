  • Жителя Коми осудили на 12 лет за расчленение односельчанки

    26 ноября 2019, 00:49

    Ирина Нагайникова

    19-летний житель села Усть-Цильма убил и расчленил 32-летнюю односельчанку. Как сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики, останки юноша спрятал в выгребной яме.

    Юноша и женщина поссорились во время застолья. Обвиняемый дважды ударил гостью колуном по голове, а затем расчленил топором тело.

    Затем фигурант дела обратился за помощью к 44-летнему дяде, чтобы спрятать останки. Они сбросили их в выгребную яму уличного туалета.

    «Уничтожив следы преступления, мужчины продолжили употреблять спиртное, а когда оно закончилось, вдвоем ограбили магазин», — рассказали в ведомстве.

    Впоследствии установили причастность мужчин к еще двум кражам.

    Убийцу приговорили к 12 годам и двум месяцам лишения свободы и полутора годам ограничения свободы, сообщил портал «Утро.ру». Соучастнику суд назначил 10 месяцев исправительных работ.