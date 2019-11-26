Жителя Коми осудили на 12 лет за расчленение односельчанки

Юноша и женщина поссорились во время застолья. Обвиняемый дважды ударил гостью колуном по голове, а затем расчленил топором тело.

Затем фигурант дела обратился за помощью к 44-летнему дяде, чтобы спрятать останки. Они сбросили их в выгребную яму уличного туалета.

«Уничтожив следы преступления, мужчины продолжили употреблять спиртное, а когда оно закончилось, вдвоем ограбили магазин», — рассказали в ведомстве.

Впоследствии установили причастность мужчин к еще двум кражам.

Убийцу приговорили к 12 годам и двум месяцам лишения свободы и полутора годам ограничения свободы, сообщил портал «Утро.ру». Соучастнику суд назначил 10 месяцев исправительных работ.