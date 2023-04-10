Криминал 10 апреля 2023, 20:47 Жителя Колпина осудят за убийство с использованием ножа

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Житель Санкт-Петербурга будут судить по подозрению в убийстве знакомого. Свою вину мужчина полностью признал. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Петербургу.

Преступление мужчина совершил 6 апреля 2023 года. Он поссорился с приятелем в доме на улице Братьев Радченко в Колпине.

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В какой-то момент злоумышленник ударил оппонента ножом в спину, от чего пострадавший погиб. Против нападавшего возбудили уголовное дело по факту убийства.