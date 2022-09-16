Жителя Киржача осудят за убийство соседа-пенсионера | 360°

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Жителя Киржача осудят за убийство соседа-пенсионера

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Житель Киржача пойдет под суд. Мужчину подозревают в убийстве соседа-пенсионера. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 7 сентября 2022 года. Мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт. Тогда злоумышленник избил пострадавшего руками и ногами. От полученных травм сосед погиб на месте происшествия.

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Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области начал расследование. Фигурант дела полностью признал свою вину и раскаялся. На данный момент его заключили под стражу. Теперь мужчине грозит до 15 лет колонии.

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Убийства

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