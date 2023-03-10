Криминал 10 марта 2023, 13:18 Жителя Кировской области приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство знакомого

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Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы за удушение знакомого в селе Лопьял Кировской области. Об этом сообщил сайт «Первоисточник».

По данным следствия, в феврале прошлого года осужденный распивал спиртные напитки с двумя приятелями, после чего между ними произошел конфликт. В результате ссоры подсудимый избил знакомого, задушил его и спрятал тело в подполе дома.

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Как сообщило Nation News, мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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