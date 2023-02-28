Криминал 28 февраля 2023, 18:36 Жителя Кировской области осудят за организацию азартных игр

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В Кировской области правоохранители задержали жителя Слободского по подозрению в организации и проведении азартных игр. Об этом написал сайт Newsler.ru со ссылкой на следователей.

Мужчина открыл подпольное заведение на улице Советской, где установил компьютеры для игроков, сообщило ИА Nation News.

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На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

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