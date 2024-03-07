Криминал 07 марта 2024, 15:38 Жителя Кировской области осудили за незаконную вырубку леса

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В Кировской области осудили местного жителя, который незаконно вырубил лес на три миллиона рублей. Об этом сообщил со ссылкой на Зуевский районный суд региона.

Мужчина незаконно вырубал лес с декабря 2021 года до июня 2022 года. Как добавил newstracker.ru, суд признал обвиняемого виновным. Его осудили на два года и восемь месяцев колонии общего режима, а также обязали выплатить 300 тысяч рублей штрафа.

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