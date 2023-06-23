Криминал 23 июня 2023, 16:03 Жителя Кировской области будут судить за организацию нарколаборатории

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Житель Кировской области стал фигурантом уголовного дела за организацию нарколаборатории в Иглинском районе. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Башкирии.

Полиция «накрыла» лабораторию в конце прошлого года. Там сотрудники органов обнаружили 22 килограмма готового мефедрона, а также около 200 килограммов прекурсоров.

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Злоумышленнику вменяют сбыт, покушение на сбыт, а также незаконное хранение и перевозка прекурсоров. Дело направили в Верховный суд республики.