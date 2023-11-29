Криминал 29 ноября 2023, 07:18 Жителя Кемерова задержали за решение вступить в украинскую армию ФСБ задержала жителя Кемерова, который собирался вступить в ВСУ РИА «Новости»

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В Кемерове схватили фигуранта уголовного дела о госизмене. Мужчина собирался уехать на Украину и воевать против России, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По версии следствия, 36-летний житель Кемерова списался в мессенджере с неустановленным координатором на Украине и подтвердил, что хотел бы поехать туда и участвовать в боевых действиях. Он заполнил анкету и подготовился к отъезду — купил лекарства, камуфляж, средства связи, билеты на поезд и самолет.

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Мужчину задержали при прохождении регистрации на авиарейс. Суд постановил арестовать его по обвинению в госизмене, организации деятельности террористической организации и участии в ней.

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