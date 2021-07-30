Жителя КБР задержали по подозрению в убийстве

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого заподозрили в убийстве знакомого. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

По версии следствия, между мужчиной и его знакомым возник пьяный конфликт. В ходе ссоры подозреваемый ранил оппонента ножом в шею. Ранение оказалось смертельным. Пострадавший умер от потери крови на месте. Предполагаемый убийца выбросил нож в оросительный канал, а труп спрятал в кузове стоявшего на стоянке большегруза.