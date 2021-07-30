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    30 июля 2021, 17:04

    Жителя КБР задержали по подозрению в убийстве

    Редакция сайта 360

    В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого заподозрили в убийстве знакомого. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

    По версии следствия, между мужчиной и его знакомым возник пьяный конфликт. В ходе ссоры подозреваемый ранил оппонента ножом в шею. Ранение оказалось смертельным. Пострадавший умер от потери крови на месте. Предполагаемый убийца выбросил нож в оросительный канал, а труп спрятал в кузове стоявшего на стоянке большегруза.