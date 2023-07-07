Криминал 07 июля 2023, 09:34 Жителя Казани задержали за продажу мармелада с наркотиками МВД сообщило о задержании жителя Казани за продажу мармелада с наркотиками Пресс-служба МВД

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержали в Казани мужчину, у которого нашли в автомобиле мармелад с содержанием наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в машине находилось 650 граммов продукта, который оказался похож внешне на мармеладные конфеты.

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«Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство каннабисной группы», — добавила Волк.

Полицейские обнаружили у задержанного дома мини-плантацию для выращивания конопли, упаковочные материалы, весы и другие предметы. Все это отправили на экспертизу. В частности, специалисты изучат 89 кустов растений, которые в высушенном виде весят полтора килограмма. Также у местного жителя забрали 200 миллиграммов гашишного масла и 240 граммов готовой марихуаны.

Задержанный признался, что занимался незаконным выращиванием наркосодержащих растений. Он из них выделял наркотическое средство, смешивал с желатином и разливал в формы для приготовления мармелада.

«Полученный таким образом продукт распространял с помощью тайников-закладок», — рассказала официальный представитель МВД России.

В отношении мужчины открыли уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное производство наркотиков в особо крупном размере». Его заключили под стражу.