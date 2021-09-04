Жителя Казани отправили в СИЗО за убийство в лифте

Жителя Казани, подозреваемого в убийстве в лифте, отправили в СИЗО на два месяца. По данным следствия, мужчина убил человека, у которого покупал земельные участки на шесть миллионов рублей.

Тот расплатился за покупку фальшивыми банкнотами из «банка приколов». Продавец обнаружил это, когда они ехали в лифте, и предъявил покупателю претензии. В результате покупатель выстрелил в него, считает следствие.

Убийца вытащил труп на лестничную клетку и скрылся с места происшествия. Свою машину он оставил в городе и попытался сбежать за его пределы вместе со своим отцом.

Был объявлен план «Перехват», мужчину быстро задержали. Свою вину он признал. Позже он должен будет пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Суд постановил арестовать подозреваемого на два месяца.

Погибшему был 51 год. Его тело нашли 2 сентября на лестничной площадке между 14 и 15 этажами одного из домов по улице Минской.