Жителя Карелии будут судить за поджог облитой бензином жены

Житель Карелии в состоянии алкогольного опьянения облил свою жену бензином и поджег. В результате она скончалась. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, если вина будет доказана. Сейчас он находится под стражей.

Женщине оказали медицинскую помощь, но она все равно умерла от полученных ожогов, сообщил РИА ФАН. Преступление было совершено в мае прошлого года. По предварительной версии, между супругами возник конфликт.

На прошлой неделе стало известно, что пьяный житель Пензы ножом зарезал свою жену. Между ними тоже возник конфликт. Как пояснил сам подозреваемый, убивать супругу он не хотел, но, по его словам, она сама спровоцировала такую ситуацию — плохо высказывалась о его родителях. Женщина хотела убежать от злоумышленника, но не успела.

В конце апреля семейный конфликт между супругами из Волгограда закончился тем, что 61-летняя жена убила мужа скалкой, нанеся ему не менее 10 ударов. Мужчина был пьяным и защититься не мог. Женщина не стала отрицать свою вину, но и раскаиваться в убийстве тоже не стала. По ее словам, почти всю совместную жизнь покойный муж злоупотреблял алкоголем и все время был ею недоволен.