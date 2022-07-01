Жителя Камешковского района приговорили к заключению за похищение первоклассника

Жителя Камешковского района признали виновным в 16 преступлениях. Злоумышленник насиловал несовершеннолетних, а также изготавливал ролики порнографического содержания. Об этом сообщил «Царьград».

Жертвами злоумышленника стали двое детей. Одного из них он похитил и на протяжении двух месяцев удерживал и насиловал. Мужчину признали виновным в 16 преступлениях из 62. При этом сам осужденный признал свою вину по каждому из эпизодов.

Его приговорили к 19 годам и 11 месяцам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, он должен оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а также наблюдаться у врача-психиатра по месту отбывания наказания. Мужчину также обязали выплатить моральный ущерб семьям детей — 800 тысяч и два миллиона рублей.