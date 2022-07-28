Жителя Камчатки задержали за попытку откупиться от полицейских 3 млн рублей

Полицейские и пограничники задержали на Камчатке предпринимателя, который попытался дать взятку в особо крупном размере — три миллиона рублей. В его цехе нашли более четырех тонн немаркированного вареного мяса краба, сообщила пресс-служба МВД России.

Во время операции «Путина-2022» правоохранители выяснили, что 35-летний житель Петропавловска-Камчатского незаконно продает немаркированное вареное мясо краба. В его цехе и местах хранения нашли больше четырех тонн этой продукции.

Бизнесмен решил предложить взятку в размере трех миллионов рублей за возврат изъятого. Правоохранители предупредили его, что это незаконно, но мужчина все-таки дал часть суммы, 500 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю и пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району схватили его.