Криминал 29 августа 2023, 09:50 Жителя Калужской области схватили за подготовку теракта и планы вступить в «Азов» ФСБ задержала жителя Калужской области за подготовку теракта в Калуге

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Житель Калужской области вышел на связь с украинскими националистами и по их заданию занялся подготовкой теракта. После преступления он рассчитывал вступить в «Азов»*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«[Обвиняемый] инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт», — сообщила спецслужба.

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По версии следствия, мужчина готовил нападение на объект критической инфраструктуры в Калуге. В его тайнике нашли необходимые для изготовления самодельной бомбы компоненты, а в телефоне — инструкции и переписку с координатором. Задержанный собирался вступить в батальон «Азов»*.

Следственные органы возбудили уголовное дело и предъявили жителю Калужской области обвинение. Его уличили в подготовке к госизмене и совершению теракта, участии в террористической организации и обучении для осуществления теракта.

Операцию силовиков сняли на видео. На допросе мужчина признался, что с начала спецоперации на Украине начал перечислять деньги националистам и оставил свои контакты. С ним связался некий Тарас, который поручил собрать и спрятать взрывное устройство, а потом уехать на Украину. После покупки билетов ФСБ схватила россиянина.

* Верховный суд России признал украинский националистический полк «Азов» террористической организацией. Его деятельность запретили.