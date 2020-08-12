Жителя Калужской области посадили на 19 лет за убийство и ограбление ветерана

Эта история произошла в 2019 году. Следствие выяснило, что 36-летний мужчина из Малоярославца нанес пенсионеру более 40 ударов по голове и телу. Преступник бил старика деревянной тростью и руками.

На убийство местный житель пошел из-за денег. Сначала он просил дать ему в долг, но когда дедушка предложил ему только 400 рублей, то задумал ограбить ветерана. В итоге он украл 50 тысяч рублей из квартиры участника ВОВ и пытался скрыться. Однако его задержали на железнодорожном вокзале. Тело пенсионера нашел его сын.

Суд признал неработающего жителя Малоярславца виновным в мошенничестве, краже, разбое и убийстве.

Известно, что мужчина также обманул двух женщин. Он взял деньги за установку пластиковых окон и ничего не сделал. Также обвиненный украл сотовый телефон из магазина, а газовый водонагреватель и батареи - у местного жителя.

«Приговором суда 36-летнему мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сказано в сообщении СК.