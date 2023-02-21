Криминал 21 февраля 2023, 23:57 Жителя Калининграда приговорили к сроку за убийство беременной сожительницы

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Житель Калининграда задушил свою беременную сожительницу. За это суд приговорил злоумышленника к 20 годам заключения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как установили следователи, в 2009 году мужчина убил свою сожительницу, после чего попытался избавиться от тела, выкинув его в канализационный люк. Причиной преступления послужила бытовая ссора. Примечательно, что в момент убийства женщина была беременна.

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Тело погибшей удалось обнаружить лишь в феврале 2010 года. Доказать причастность сожителя не удавалось на протяжении длительного времени, написало РИА ФАН.

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