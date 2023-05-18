Криминал 18 мая 2023, 16:30 Жителя Кабардино-Балкарии приговорили к 16 годам тюрьмы за производство наркотиков во Владимирской области

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Владимирский областной суд приговорил жителя Кабардино-Балкарии к 16 годам лишения свободы за производство 670 килограммов наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные прокуратуры региона.

По версии следствия, летом 2020 года мужчина вместе со своим подельником выкупил дом в Александровском районе, оборудовав в нем нарколабораторию. В ходе обысков в доме правоохранители обнаружили партию запрещенных веществ в особо крупном размере.

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Отмечается, что осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима, его соучастника приговорили к 10 годам тюрьмы.