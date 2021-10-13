Жителя Югры задержали по подозрению в убийстве

На Урале правоохранители задержали 34-летнего жителя Урая, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

В ведомстве рассказали, что задержанный повздорил со знакомым на почве ревности к общей возлюбленной. Он три раза выстрелил из пистолета в своего оппонента, а затем нанес ему четыре удара в область шеи острым предметом. Мужчина получил смертельные раны и скончался. После убийства подозреваемый скрывался в Екатеринбурге около года, однако полицейские поймали его.