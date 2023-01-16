Криминал 16 января 2023, 13:56 Жителя Югры обвинили в браконьерстве

Читать 360tv в

В ХМАО задержали 36-летнего местного жителя, которого обвинили в незаконной добыче соболей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

Реклама

В ведомстве уточнили, что мужчина незаконно добыл семь особей соболя, который входит в перечень особо ценных диких животных. Браконьер без разрешения на охоту ловил зверей рядом с селом Большой Ларьяк. Нанесенный ущерб оценили в 105 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.