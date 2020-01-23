    23 января 2020, 10:35

    Жителя ЯНАО заподозрили в изготовлении детской порнографии

    Артур Блянихов

    Ямальские правоохранители заподозрили 34-летнего жителя Надыма в изготовлении и распространении детской порнографии. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

    По версии следователей, в декабре прошлого года мужчина выложил в соцсети порнографический снимок несовершеннолетней.

    По данным информагентства, во время обыска у подозреваемого изъяли технические средства связи, с помощью которых он изготовлял и распространял порнографию. Возбуждено уголовное дело.

    Сотрудники СК считают, что для мужчины будет достаточным ограничение в правах. В частности, ему нельзя будет пользоваться телефоном и другими средствами коммуникации.