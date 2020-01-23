Жителя ЯНАО заподозрили в изготовлении детской порнографии
Ямальские правоохранители заподозрили 34-летнего жителя Надыма в изготовлении и распространении детской порнографии. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По версии следователей, в декабре прошлого года мужчина выложил в соцсети порнографический снимок несовершеннолетней.
По данным информагентства, во время обыска у подозреваемого изъяли технические средства связи, с помощью которых он изготовлял и распространял порнографию. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники СК считают, что для мужчины будет достаточным ограничение в правах. В частности, ему нельзя будет пользоваться телефоном и другими средствами коммуникации.