Криминал 11 сентября 2023, 17:23 Жителя ЯНАО задержали по подозрению в убийстве двоих человек и изнасиловании женщины

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В ЯНАО правоохранители задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в убийстве двух мужчин и изнасиловании женщины. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.

Случай произошел накануне на берегу озера Халято во время распития спиртных напитков. Злоумышленник на фоне личной неприязни расправился топором с двумя собутыльниками, а затем вернулся в дом, чтобы изнасиловать женщину.

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Мужчина пытался скрыться на лодке, но не успел. Его поместили под стражу.