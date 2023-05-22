Криминал 22 мая 2023, 18:05 Жителя ЯНАО задержали по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков в Челябинске

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Сотрудники полиции Челябинска задержали жителя, который подозревается в сбыте крупной партии запрещенных веществ. Об этом сообщил «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По версии следствия, зимой прошлого года полицейские обнаружили в доме подозреваемого более 38 граммов наркотиков. При задержании местный житель попытался скрыться от правоохранителей, выпрыгнув со второго этажа.

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Отмечается, что подозреваемый планировал продать запрещенные вещества наркозависимым людям в Тарко-Сале.