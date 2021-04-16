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    16 апреля 2021, 22:00

    Жителя ЯНАО признали виновным в убийстве

    Дарья Морозова

    Мужчину признали виновным в убийстве в ЯНАО. Ранее он был оправдан. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

    В 2018 году мужчина жестоко убил знакомого во время совместного застолья. Тогда его признали невиновным, но прокуратура добилась отмены приговора.

    «С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.