28 февраля 2023, 14:09
Жителя ЯНАО приговорили к 6 годам лишения свободы за убийство знакомого
Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа признали виновным в убийстве человека, который пришел к нему в гости. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы, сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт окружного Следственного комитета.
По данным следствия, мужчины распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт.
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В результате ссоры хозяин квартиры схватил нож и нанес удары своему гостю. От полученных ранений потерпевший скончался.
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