Криминал 19 апреля 2024, 12:10 Жителя ЯНАО приговорили к 1,5 года колонии за убийство родственника

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Суд приговорил к 1,5 года лишения свободы жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который до смерти забил своего родственника. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт следственного комитета России по региону.

По данным следствия, летом прошлого года в гости к местному жителю приезжал его племянник, но родственники поссорились. Мужчина избил своего дядю и оставил его лежать без сознания, потерпевший погиб из-за переохлаждения.

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Отмечается, что виновного отправили в колонию общего режима.