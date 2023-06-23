Криминал 23 июня 2023, 16:18 Жителя ЯНАО приговорили к 14 годам тюрьмы за изнасилование падчерицы

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В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщили «Народные новости».

По данным следствия, в 2022 году 39-летний житель Пуровского района надругался над маленькой дочерью своей сожительницы. Против него возбудили уголовное дело сразу по трем статьям.

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Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.